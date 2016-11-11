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Beyaz Saray’a girdi

Beyaz Saray’a girdi
ABD Başkanı ile yeni başkan , yönetimin devir sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray'da ilk kez bir araya geldi. Dünya medyası, Trump'ın Obama ile görüşmesine büyük ilgi gösterdi. Televizyon kanalları, Trump'ın gelişini, canlı olarak verdi.
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