Gezi olaylarından beri Türkiye'yi, Erdoğan'ı kapağından düşürmeyen Alman Der Spiegel için yeni malzeme Amerikalılar ve Trump oldu.

Alman medyası, özellikle de Der Spiegel, başka ülkelerin iç olayları hakkında sürekli kapak yapıyor 'iyi, kötü' şeklinde başka ülke vatandaşlarının tercihleri hakkında teşhis koymaşa çalışıyor.

3 YILDIR TÜRKİYE İLE UĞRAŞIYORLAR

Türkiye'de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'asla' yönetimde olmaması gerektiği gibi bir teşhis de Der Spiegel tarafından konulabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Der Spiegel, gezi olayları sırasında "Boyun eğme" şeklinde bir kapakla çıkarak eylemcileri yakıp yıkmaya teşvik etmeye çalışmıştı.

Aynı Der Spiegel elbette Hamburg'un göbeğindeki sokak eylemlerini görmezden gelmişti.

SIRA TRUMP'TA

Bu kez de sırada Trump var gibi gözüküyor. Amerika'da, medya, sanat dünyası ve Hollywood'un kesinlikle istemediği Trump iktidara geçiyor, Der Spiegel ondan da rahatsız oldu.

"DÜNYANIN SONU"

Alman dergi, Donald Trump'ın başkan seçilmesini, dünyaya çarpmak üzere olan meteor taşı olarak yorumladı ve kapağına taşıdı. Derginin kapak manşeti ise "Dünyanın sonu" olarak atıldı.



