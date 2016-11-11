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ABD’den ayrılma zamanı geldi

ABD’den ayrılma zamanı geldi
Trump'ın zaferinin ardından Fransız Toulouse futbol takımı, şarkıcı için ilginç bir mesaj yayınladı. Fransız ekip, seçimlerde Clinton'ı destekleyen Beyonce'a şu çağrıyı yaptı: "Artık ABD'den ayrılma zamanı geldi. Senin yeni krallığın bizim stadımız. Kombine kartın burada, gel ve 80'inci doğum günümüzü kutlamamıza katıl!"
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