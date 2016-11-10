Fransa'nın Atina Büyükelçiliğine motosikletli iki kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda elçilik binasının önünde bulunan bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Fransa Büyükelçiliği önünden motosikletle geçen iki kişi, el bombası olduğu tahmin edilen patlayıcı maddeyi elçilik binasına fırlattı. Patlamada, bina önünde bulunan bir güvenlik görevlisi ayağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Bölgede arama başlatan emniyet güçlerinin, saldırıda kullanıldığı belirlenen motosikleti terk edilmiş halde bulduğu belirtildi.

Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadelerinin alındığını ve çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini açıkladı.