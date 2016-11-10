Trump, başkan seçildikten sonra ilk kez Beyaz Saray'da

Seçim gecesinden beri New York'ta bulunan Trump, bugün özel uçağıyla başkent Washington'a geldi. Trump, Beyaz Saray'a Gizli Servis güvenlik görevlileri eşliğinde girdi.

Amerikan medyası, Trump'ın Obama ile görüşmesine büyük ilgi gösteriyor. Amerikan televizyon kanalları, Trump'ın uçağının Ronald Reagan havalimanına inişini canlı olarak verdi.

Seçimin ardından ilk kez bir araya gelen Obama ile Trump, başkanlık görevini devretme sürecini ele alındı. Oval Ofis'teki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Obama ve Trump görüşmelerinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Obama ile Trump'ın görüşmesi devam ederken, First Lady Michelle Obama da Trump'ın eşi Melania Trump ile görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da bugün ilerleyen saatlerde kendisinin yerine seçilen Mike Pence ile bir araya gelecek.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2017'de ABD Kongresi bahçesinde düzenlenecek yemin töreninin ardından görevine başlayacak.