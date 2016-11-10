Yol Durumu
  1. Eşbaşkan
  2. İran'dan Halep'te füze fabrikası itirafı!

Trump, başkan seçildikten sonra ilk kez Beyaz Saray'da

ABD Başkanı ile başkanlığa seçilen , yönetimin devir sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi.

Trump, başkan seçildikten sonra ilk kez Beyaz Sarayda

Seçim gecesinden beri New York'ta bulunan Trump, bugün özel uçağıyla başkent Washington'a geldi. Trump, Beyaz Saray'a Gizli Servis güvenlik görevlileri eşliğinde girdi.

Amerikan medyası, Trump'ın Obama ile görüşmesine büyük ilgi gösteriyor. Amerikan televizyon kanalları, Trump'ın uçağının Ronald Reagan havalimanına inişini canlı olarak verdi.

Seçimin ardından ilk kez bir araya gelen Obama ile Trump, başkanlık görevini devretme sürecini ele alındı. Oval Ofis'teki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Obama ve Trump görüşmelerinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Obama ile Trump'ın görüşmesi devam ederken, First Lady Michelle Obama da Trump'ın eşi Melania Trump ile görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da bugün ilerleyen saatlerde kendisinin yerine seçilen Mike Pence ile bir araya gelecek.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen , 20 Ocak 2017'de ABD Kongresi bahçesinde düzenlenecek yemin töreninin ardından görevine başlayacak.
Etiketler: ,
  • 10 Kasım 2016, Perşembe 22:01
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
Mehdi Mehdi

iki çıbığın ucu da bok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:30
Mehdi Mehdi

ulan ahmağın önde gideni...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:29
Mehdi Mehdi

ve abd, ingiliz derin devletin ahmak fili bokun içinde.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:28
Beterin beteride var Beterin beteride var

Kiyamete hazir olun. CVasiyetinizi yazin Yeni dünya şirketler düzenine postalayin. KASET de postalayabilirsiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet33
hayır0
cevapla 10.11.2016 23:46
Alp Alp

Obamanın bir demokrat olarak hitap yeteneğinden başka bir özelliği yok.Trumpun çözüm odaklı ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını bekliyoruz.Ayrıca Türkiyenin misakı milli sınırlarınıda kırmızı çizgi olduğunu peşinen hatırlatalım .Gerçek Amerikalılar Trumpu seçti.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 10.11.2016 23:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar