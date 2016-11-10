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Rusya'dan uyarısı

, kış mevsiminde Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye yapılan sevkiyatıyla ilgili risklerin bulunduğunu söyledi.

Rusyadan korkutan doğalgaz uyarısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye iletilen ın sevkiyatında kış döneminde sıkıntılar olabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın kış öncesinde yeteri kadar doğalgaz depolayamadığını öne süren Aleksandr Novak, "Şu anda da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında devam ediyor. Bu nedenle iletilen gazla ilgili bazı riskler var." dedi.

Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada da Ukrayna'nın kış döneminde doğalgaz sıkıntısı yaşamaması için depolarına 2 milyar metreküp doğalgaz ilave etmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini, Türkiye ise tükettiği gazın yaklaşık yüzde 30'unu Ukrayna üzerinden gelen boru hatlarıyla ithal ediyor.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 19:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

dobreveçi komşi...akıllı ol ulan gavat.

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cevapla 11.11.2016 00:31
Beterin beteride var Beterin beteride var

Bizde, Domuz, inek, Öküz Tezekleri yakar BIO GAZ yapariz. YURDUMUN INSANI yerinde saymada, Bio gaz yapmada DAHIDIR GEZI ZEKAMIZLA Sonbaharda düşen Fetosentezi bitmiş FETOSEPTIK yapraklari yeller savurmadan Toplar .Soguk kiş günlerinde üşümesinler diye onlari sobalarda isitiriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 00:25
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