İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Bakiri, İran'ın Halep'te füze fabrikası kurduğunu belirterek, "İran'ın geçmiş yıllarda Suriye'nin Halep bölgesinde kurduğu füze fabrikasında ürettiği füzeler, 33 Gün Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanıldı." dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerine de değinerek, İran'ın savunma gücünün eşsiz olduğunu öne süren Bakiri, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında İran konusunda sarf ettiği sözleri ise "şaka gibi" nitelemesinde bulundu.

"Yeni iktidara gelen bu kişi kendinden büyük sözler etmekte." diyen Bakiri, Trump'a tepki göstererek, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesiyle ilgili değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in Temmuz 2006'da Lübnan'ı 33 gün boyunca bombaladığı saldırılara "33 Gün Savaşı" adı veriliyor.