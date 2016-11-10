Eşekler kaybetti

ABD'deki kritik başkanlık seçimi için nefes kesen yarışı Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Trump, zafer kazanırken kendisine karşı tek yürek olan medyayı, anketçileri, dev şirketleri ve doğal olarak küresel faiz oyununu oynayanları yendi. Adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için 50 eyalet ve başkent Washington D.C.'deki toplam 538 delegenin en az 270'ini kazanması gerekiyordu. Trump, 289 delege kazandı. Rakibi Clinton ise 218 delegede kaldı. Peki Trump, bu zaferi nasıl kazandı?



HILLARY KAÇTI

Trump'ın zaferini sağlayan eyaletler Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin oldu. Bu eyaletler Demokratlar'ın kalesi olarak bilinirken, 8 Kasım'da tercihlerini Trump'tan yana kullandı. Bu 3 eyaletin mavi yakalıları yani işçi sınıfını temsil edenler, "Demokratlar'a yeter" dedi. Şirketlerin başkan adayı olan Hillary Clinton'ı tercih etmeyen mavi yakalılar, ABD'nin geleceğine yön verdi. Kaybetme psikolojisiyle çılgına dönen Clinton, teamüllere rağmen seçim gecesi yenilgi konuşması yapmadı. 24 saat sonra kamera karşısına geçti. Bu Amerikan tarihine geçen büyük bir skandal olarak yorumlandı.



ABD BÖLÜNÜYOR!

Demokrat Parti'nin kalelerinden olarak bilinen California seçim sonuçlarına tepkili. Eyalette yaşayanlar #CalExit etiketi üzerinden Twitter üzerinden ayrılık kampanyası başlattı. Eyaletin dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu söyleyen seçmenler, twitter üzerinden binlerce mesaj attı. Birçok kişi, "Bizi Trump yönetmesin. Demokratlar olarak bu eyaleti biz yönetelim" yorumunu yaptı.



TRUMP KORKUTTU

Trump'ın zafer kazanması Avrupa ülkelerinde de panik yarattı.

ALMANYA: Şoktayız.

İNGİLTERE: Sonuçları kabul etmeliyiz.

RUSYA: ABD ile ilişkilerimiz yükselişe geçecek.

FRANSA: Beklenmeyen gerçekleşti.

İTALYA: Şaşırdığımızı belirtmeliyiz.

İSPANYA: En samimi duygularla kutlarız.

HOLLANDA: Farklı bir dönem başladı.

JAPONYA: Yeni bir tercih kabul gördü.



EMLAKÇININ OĞLU

Trump, ABD'de 60 yıl aradan sonra siyasi kariyeri olmadan koltuğa oturan ilk başkan oldu ve önemli bir sürprize imza attı. New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı. 1968'de Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin kontrolünü aldı ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi. Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, 3.6 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu.

