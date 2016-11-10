Eşekler kaybetti

HILLARY KAÇTI
Trump'ın zaferini sağlayan eyaletler Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin oldu. Bu eyaletler Demokratlar'ın kalesi olarak bilinirken, 8 Kasım'da tercihlerini Trump'tan yana kullandı. Bu 3 eyaletin mavi yakalıları yani işçi sınıfını temsil edenler, "Demokratlar'a yeter" dedi. Şirketlerin başkan adayı olan Hillary Clinton'ı tercih etmeyen mavi yakalılar, ABD'nin geleceğine yön verdi. Kaybetme psikolojisiyle çılgına dönen Clinton, teamüllere rağmen seçim gecesi yenilgi konuşması yapmadı. 24 saat sonra kamera karşısına geçti. Bu Amerikan tarihine geçen büyük bir skandal olarak yorumlandı.
ABD BÖLÜNÜYOR!
Demokrat Parti'nin kalelerinden olarak bilinen California seçim sonuçlarına tepkili. Eyalette yaşayanlar #CalExit etiketi üzerinden Twitter üzerinden ayrılık kampanyası başlattı. Eyaletin dünyada altıncı büyük ekonomi olduğunu söyleyen seçmenler, twitter üzerinden binlerce mesaj attı. Birçok kişi, "Bizi Trump yönetmesin. Demokratlar olarak bu eyaleti biz yönetelim" yorumunu yaptı.
TRUMP KORKUTTU
Trump'ın zafer kazanması Avrupa ülkelerinde de panik yarattı.
ALMANYA: Şoktayız.
İNGİLTERE: Sonuçları kabul etmeliyiz.
RUSYA: ABD ile ilişkilerimiz yükselişe geçecek.
FRANSA: Beklenmeyen gerçekleşti.
İTALYA: Şaşırdığımızı belirtmeliyiz.
İSPANYA: En samimi duygularla kutlarız.
HOLLANDA: Farklı bir dönem başladı.
JAPONYA: Yeni bir tercih kabul gördü.
EMLAKÇININ OĞLU
Trump, ABD'de 60 yıl aradan sonra siyasi kariyeri olmadan koltuğa oturan ilk başkan oldu ve önemli bir sürprize imza attı. New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu. Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı. 1968'de Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin kontrolünü aldı ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi. Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, 3.6 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.