Avustralya'da federal hükümet tarafından hazırlanan ve ülkeye teknelerle gelen mültecilerle sığınmacılara ömür boyu vize yasağı getiren yasa tasarısı meclisten geçti.

İktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyonunun, ülkeye teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanarak gözaltı merkezlerine gönderilen mülteci ve sığınmacılara ömür boyu vize yasağı getirilmesini öngören tasarısı mecliste oylandı.

Tasarı 69 ret oyununa karşılık 73 kabul oyuyla kanunlaşma sürecinin ilk ayağı olan mecliste kabul edildi.

Tasarının geçerli olması için Federal Senatonun da onayı gerekiyor.

Mecliste çoğunluğa sahip iktidar partilerinin senatoda çoğunluğu bulunmuyor.

Ülke içinde ve dışında sert eleştirilere hedef olan tasarının senatodan geçmesi için muhalefet senatörlerinin de desteğini alması gerekiyor.

MUHALEFETTEN TRUMP BENZETMESİ

Mülteci hakları savunucuları, tasarıyı "Trumpizm'' olarak tanımladı.

Avustralya Yeşiller Milletvekili Adam Bandt, tasarıyı ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın söylemlerine atıfta bulunarak ''Trump tarzı'' olarak niteledi.

Ana muhalefetteki Avustralya İşçi Partisi Genel Başkanı Bill Shorten da daha önce yaptığı açıklamada tasarının ''saçma'' olduğunu belirtmişti.

YENİ YASA NE ANLAMA GELİYOR?

Tasarının senatodan geçip yasalaşması durumunda, gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacılar ülkelerine geri dönseler bile sonraki yıllarda evlenerek, turist veya iş adamı olarak dahi Avustralya'ya tekrar gelmelerine izin verilmeyecek.

Tasarı, 19 Temmuz 2013'ten itibaren Avustralya'ya teknelerle gelen yetişkinleri bağlayacak. Çocuklar ise bu yasadan muaf tutulacak. Söz konusu tarihten sonra mülteci statüsünü elde edenler dahil, sığınmacıların hiçbir şekilde ülkede kalmalarına izin verilmeyecek.

Tasarının yasalaşması durumunda Manus ve Nauru'da tutulanlarla tedavi görmeleri için Avustralya'ya getirilen yaklaşık 3 bin yetişkin mülteci ve sığınmacı doğrudan etkilenecek.