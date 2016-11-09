Trump FETÖ için ne yapacak?

ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump'ın Başkanlık koltuğunu oturmasıyla birlikte, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade sürecine yönelik beklentiler yön değiştirdi. Obama yönetiminin iade sürecini sürekli tıkaması tepki çekerken, Trump'ın ekibindeki kritik isim ilk ipucunu verdi. Trump'ın Savunma Bakanı adayı 'FETÖ'nün iadesinden yanayız' bilgisini paylaştı.
ABD halkı, bir yılı aşkın süredir devam eden kampanyaların ardından yeni başkanın kim olacağına karar vermek için seçime gitti. ABD'de Demokrat Partili Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın çekiştiği başkanlık seçimlerinde sonuç netleşti: ABD'nin 45'inci başkanı Trump oldu.
Andolu Ajansı'ndan Selçuk Acar, Twitter hesabı üzerinden FETÖ'nün iade sürecine ilişkin flaş bir gelişme duyurdu.
Trump'ın Savunma Bakanı adayıyla görüştüğünü açıklayan Acar, "FETÖ'nün iadesinden yanaydı" bilgisini paylaştı.
FETÖ'CÜLER CLINTON'I İSTİYORDU
Seçim sürecinde FETÖ mensuplarının Clinton'ın kampanyalarını büyük miktarlarda bağışta bulunmuş olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda seçimlerde Clinton'ı destekleyen FETÖ'cülerin iade sürecinin dondurulması konusunda beklentiler içinde olduğu iddia ediliyordu.
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trump fetöyu asar bence
o deccali getirince ne olacak? ipe takilacaksa ne ala, degilsse ocalan gibi besle dur butun bati nasil besledigine karisirlar ve sorun cikartir durur, bence bir kostepekle amerikada zehirlemek
gülen sahtekari iade edilse ne olacak....öcalanda yakalandida ne oldu...bütün meseleyi bir kisiye yüklemek iyi sonuc getirmiyor....feto sahtekarinin Türkiye ile...olan damarlarini kesin...yeter...Agac ne Kadar büyük olursa olsun...kökleri kesilince ölmeye mahkumdur.Enerjimizi dikkatimizi bu sahsa heba etmenin faydasi yok...
Obamanin aksine....Ankara ile daha iyi iliskiler kurabilir...Obamanin karsiti olduguna göre...ayni siyaseti yapamaz...sonuc Ankaranin sesine daha fazla Kulak verecektir.
Evet öngörüm gerçekleşti.Demokratlar sadece güzel konuşuyorlar fakat Prezidant Trump Türkiyeye karşı mutlaka rasyonalist bir bakış açısıyla yaklaşacaktır.Türkiye her zaman Amerikanın yanında oldu şimdide Amerikanın her konuda Türkiyeye desteğini bekliyoruz.
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