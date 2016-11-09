Trump 15 Temmuz için ne demişti

Trump, 21 Temmuz'da New York Times'ta yayınlanan söyleşisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve DEAŞ ile mücadele konularında yorum yapmıştı.

Trump, darbe girişiminden altı gün sonra David E. Sanger ve Maggie Haberman ile söyleşinde, "darbe girişiminin ilk saatlerinde her şeyin sona ermiş gibi göründüğünü, ancak birdenbire inanılmaz bir şeyin yaşandığını ve kazanının halk olduğunu" ifade etmişti.

Türkiye'de 1989 Tiananmen Meydanı Olayları'ndan farklı bir manzarayla karşı karşıya kalındığı yorumunu yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğramasını övgüyle karşıladığını ifade etmişti.

Trump, "İnsanlar evlerinden çıktı ve ordunun yaptığı şeyi onaylamadı. Bu mevcut hükümetin bakış açısından oldukça etkileyici." ifadesini kullanmıştı.

"DİĞER ÜLKELERİN İŞİNE KARIŞMAK BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLUR"

Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişiminden sonra çok sayıda kişinin tutuklanmasından veya açığa alınmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Trump, "Temel haklar meselesine gelince, ülkemizin çok fazla sorunu olduğunu düşünüyorum. Kanımca, ne yaptığımızı bilmezken ve kendi ülkemizde kafamız bulanıkken, diğer ülkelerin işine karışmak bizim için çok zor olur." yanıtını vermişti.

Donald Trump, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda da çok şey yapabileceğine inandığını dile getirerek, bunu Ankara hükümetiyle ele aldığında Türkiye'nin bu mücadeleye katkısının daha fazla olacağını ümit ettiğini söylemişti.

Trump söyleşide, DEAŞ ile mücadele bağlamında "Kürt güçleri" desteklediğini ve hayranı olduğunu vurgulamıştı.

Muhabirin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise aksi bir görüşe sahip" karşılığı üzerine Trump, "Bu işin ideali hep bir araya gelmek. Bu bir olasılık. Ancak ben Kürt güçlerin büyük bir hayranıyım. Aynı zamanda, Türkiye ile çok başarılı bir ilişki potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her ikisini her ne yapıp edip bir araya getirebilirsek bu gerçekten harika olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Diğer yandan, Donald Trump'ın, ağustos ayında, sosyal medya hesabından, "Türkiye'deki başarısız darbe girişimine 13 üst düzey CIA yetkilisinin yardım ettiğine dair yeni kanıtım var. İsimlerini önümüzdeki günlerde açıklayacağım." dediği ileri sürülmüştü. Ancak, ABD merkezli Politico'nun internet sitesinde, Rebecca Morin tarafından paylaşıldığı iddia edilen haberin sahte olduğu anlaşılmıştı. Trump'a ait olduğu öne sürülen twit görüntüsünün sahte olduğunu açıklayan Morin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim imzamla Türkiye ve CIA hakkında sahte bir Politico haberi dönmeye başladı. Bunu ben yazmadım ve Politico da yayımlamadı. Sahte." ifadesine yer vermişti.