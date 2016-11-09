Obama'dan Trump'a çağrı

ABD Başkanı Obama seçim sonuçlarını değerlendirdi. ABD Başkanı Obama Donald Trump'ı tebrik ederek Perşembe günü Beyaz Saray'a davet etti.

Beyaz Saray'dan "ABD Başkanı Obama için önemli olan yumuşak bir geçiş süreci" açıklaması yapıldı.