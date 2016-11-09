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Obama'dan Trump'a çağrı

ABD Başkanı , 'ı tebrik ederek 'a davet etti.

Obamadan Trumpa çağrı

ABD Başkanı Obama seçim sonuçlarını değerlendirdi. ABD Başkanı Obama 'ı tebrik ederek Perşembe günü 'a davet etti.

Beyaz Saray'dan "ABD Başkanı Obama için önemli olan yumuşak bir geçiş süreci" açıklaması yapıldı.

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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 16:22
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