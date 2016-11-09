Obama'dan Trump'a çağrı

ABD Başkanı Obama seçim sonuçlarını değerlendirdi. ABD Başkanı Obama Donald Trump'ı tebrik ederek Perşembe günü Beyaz Saray'a davet etti.
Beyaz Saray'dan "ABD Başkanı Obama için önemli olan yumuşak bir geçiş süreci" açıklaması yapıldı.
ABD Başkanı Obama seçim sonuçlarını değerlendirdi. ABD Başkanı Obama Donald Trump'ı tebrik ederek Perşembe günü Beyaz Saray'a davet etti.
Beyaz Saray'dan "ABD Başkanı Obama için önemli olan yumuşak bir geçiş süreci" açıklaması yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.