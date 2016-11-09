Irak'ın en büyük ikinci şehri olan Musul'u, 2 yıldır süren DEAŞ zulmünden kurtarmak için düzenlenen operasyon devam ederken Rus basını, operasyon sürecinde 16 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 27 ABD askerinin de yaralandığını yazdı. Rusya merkezli SputnikNews adlı haber sitesinde yer alan iddia, "Rus basınının askeri ve diplomatik kaynaklarından aldığı bilgilere" dayandırıldı. ABD'nin kayıplarının daha çok "özel harekat ekipleriyle, hava kuvvetleri arasındaki zayıf koordinasyondan" kaynaklandığı öne sürüldü. Örnek olarak da iki ABD askerinin Musul yakınlarındaki bir terör hedefinin bombalandığı sırada dost ateşine kurban gitmesi gösterildi.

300 ASKERİ REHİN ALDILAR

Musul şehir merkezine girmeye çalışan Irak ordusu ise son 4 günde 12 mahalle ile 48 köyün DEAŞ'tan arındırıldığını açıkladı. Irak ordusuna bağlı savaş enformasyon birimi tarafından yayımlanan raporda koalisyon uçaklarının havadan destek verdiği operasyonda, söz konusu zaman diliminde 202 DEAŞ militanın öldürüldüğü belirtildi. Şehrin güneyindeki Hamam el Alil kasabasındaki ilerleyişini sürdüren Irak ordusu, bölgedeki bir tarım lisesinin bahçesinde toplu mezar bulduklarını açıkladı. Cesetlerin bir kısmının çürümüş olduğu, bir kısmının kafalarının kesik halde olduğunu söyleyen kaynaklar, toplu mezarda en az 100 kişinin bulunduğu tahminini dile getirdi. Aynı bölgede 300 eski Irak Güvenlik Güçleri görevlisinin kaçırıldığı, yaklaşık bin 500 ailenin de teröristlerle birlikte Hamam el Alil'den kaçmaya zorlandığı haberleri ajanslara yansıdı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise, 17 Ekim'den beri süren Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu nedeniyle 34 binden fazla kişinin yerlerinden olduğu bildirildi.



KEDİSİNİ BIRAKMADI

Musul'dan ailesiyle birlikte kaçan 6 yaşındaki Melek, kedisi Fresh'le ilgi odağı oldu.