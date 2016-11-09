ABD’nin yeni first lady’si Melania’nın hayat hikayesi filmlere taş çıkarttı. Modern Sinderella lakabı takılan güzel Slovenyalı, Trump ile bir barda tanıştı. Melania önce emlak kralını reddetti, ardından evliliğe giden aşka yelken açtı
Melania Trump, 26 Nisan 1970 yılında eski adıyla Yugoslavya olan Slovenya'da dünyaya geldi. Babası araba satıcısı, annesi ise terziydi. Melania ortadirekbir ailenin kızıydı. Gençlik yıllarında bir süre modellik yaptı ve daha sonrasında mücevher ve saat tasarımcısı olarak mesleki hayatına devam etti. Eğitim hayatı ise üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını aldırmasıyla birlikte sona erdi. ABD'de model olarak hayatını sürdüren Melania'nın yolu 1998 yılında bir gün arkadaşının zoruyla gittiği Kit Kat Club'a düştü.
ÖNCE NAZ YAPTI SONRA ARADI
Burada Trump'la ilk kez karşılaştı. İkinci eşi Maples'dan yeni ayrılan, dönemin en zengin, en güçlü ismi 52 yaşındaki Trump, Melania'ye ilkgörüşte aşık oldu. AncakMelania, telefon numarasınıisteyen Donald'ı reddetti. Emlak kralı ısrar edince de, "Numaranı sen ver" dedi. Trump'taki bütün telefon numaralarını genç kadına verdi. 3 ay sonra Trump'ı arayan Melania, kendini dolar milyarderinin Manhattan'daki gökdeleninde 100 milyondolar değerinde, altın varaklarlasüslü çatı katında buldu. 5 yıl süren flört döneminin ardından çift Trump'a ait olan Palm Beach'teki 58 oda ve 33 banyosu olan 'Mar-OLago' malikânesinde evlendi. Düğüne Hillary veBill Clinton da katıldı.. 6 yıllık evliliğin ardından çiftin tek çocuğu Barron dünyaya geldi.
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