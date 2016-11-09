Modern Sinderella

Melania Trump, 26 Nisan 1970 yılında eski adıyla Yugoslavya olan Slovenya'da dünyaya geldi. Babası araba satıcısı, annesi ise terziydi. Melania ortadirek bir ailenin kızıydı. Gençlik yıllarında bir süre modellik yaptı ve daha sonrasında mücevher ve saat tasarımcısı olarak mesleki hayatına devam etti. Eğitim hayatı ise üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını aldırmasıyla birlikte sona erdi. ABD'de model olarak hayatını sürdüren Melania'nın yolu 1998 yılında bir gün arkadaşının zoruyla gittiği Kit Kat Club'a düştü.



ÖNCE NAZ YAPTI SONRA ARADI

Burada Trump'la ilk kez karşılaştı. İkinci eşi Maples'dan yeni ayrılan, dönemin en zengin, en güçlü ismi 52 yaşındaki Trump, Melania'ye ilk görüşte aşık oldu. Ancak Melania, telefon numarasını isteyen Donald'ı reddetti. Emlak kralı ısrar edince de, "Numaranı sen ver" dedi. Trump'taki bütün telefon numaralarını genç kadına verdi. 3 ay sonra Trump'ı arayan Melania, kendini dolar milyarderinin Manhattan'daki gökdeleninde 100 milyon dolar değerinde, altın varaklarla süslü çatı katında buldu. 5 yıl süren flört döneminin ardından çift Trump'a ait olan Palm Beach'teki 58 oda ve 33 banyosu olan 'Mar-OLago' malikânesinde evlendi. Düğüne Hillary ve Bill Clinton da katıldı.. 6 yıllık evliliğin ardından çiftin tek çocuğu Barron dünyaya geldi.