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Kaliforniya'da silah sesleri

'nin California eyaletinde seçim merkezi yakınlarında ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü en az 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırının ardından seçim merkezinin kapılarının kapatıldığı kaydedildi.

ABD seçimlerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Los Angeles'a yaklaşık 50 km uzaklıktaki Azusa kentinde oylama sürerken silah seslerinin gelmesi üzerine seçim salonunun kapıları kapatıldı.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü ve en az 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Seçim salonundan telefonla CNN'e konuşan bir kişi, dışarıdan çok sayıda silah sesi geldiğini ve ardından polislerin kapıları kapatarak insanların dışarı çıkmasına izin vermediğini söyledi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 02:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

daha beter olurlar.

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cevapla 09.11.2016 09:17
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