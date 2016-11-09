Kaliforniya'da silah sesleri

Edinilen bilgiye göre, Los Angeles'a yaklaşık 50 km uzaklıktaki Azusa kentinde oylama sürerken silah seslerinin gelmesi üzerine seçim salonunun kapıları kapatıldı.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü ve en az 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.



Seçim salonundan telefonla CNN'e konuşan bir kişi, dışarıdan çok sayıda silah sesi geldiğini ve ardından polislerin kapıları kapatarak insanların dışarı çıkmasına izin vermediğini söyledi.