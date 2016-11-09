Clinton'dan seçim hezimeti sonrası ilk açıklama!

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, seçimin galibi Donald Trump'ın bütün Amerikalılar için başarılı bir başkan olması temennisinde bulundu.

SONUÇLAR CANIMI ÇOK ACITTI

Clinton, "Seçim sonucunun hepinizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyorum. Benim de canımı çok acıttı. Ve bu acı bir süre devam edecek" ifadelerini kullandı.

CLINTON'DAN TRUMP'A TEKLİF: BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ

Clinton, Trump ile konuştuğunu ve ülke adına kendisiyle çalışabileceğini söyledi.

"5 DOLAR BİLE OLSA KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Yapılabilecek en iyi seçim kampanyasını gerçekleştirdiniz. Sonucu kabul edip geleceğe bakmalıyız. İnsanları etkilemeye çalışan tüm insanlar, sesleriniz duyuldu. Katkıda bulunan herkese 5 dolar bile olsa, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Genç insanlarımıza şunu söylemek istiyorum, tüm yetişkin hayatımı inandıklarım doğrultusunda mücadele ederek geçirdim. Bazı acıtıcı başarısızlıklarım oldu. Birçoğunuz mesleki kabuğun başındasınız. Lütfen hiçbir zaman inanmayı bırakmayın ve inandıklarınız doğrultusunda mücadele etmekten vazgeçmeyin"

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

"Hala gerçekleşmemiş de olsa başka bir gün benim gerçekleştiremediğimi başka birisi yapacaktır. Tüm küçük kızlarımıza da şunu söylemek isterim hiçbir zaman güçlü olduğunuzu, tüm fırsatları hak ettiğinizi unutmayın. Hayallerinizi ve inançlarınızı kovalamak için hak ettiğinizi unutmayın. Ülkemiz ve bana verdikleri için müteşekkirim. Bunun için her gün şükrediyorum. Bizler beraber durursak ve beraber çalışırsak, farklılıklarımıza saygı duyarsak, bu ulus için çalışmaya devam edersek, güzel günler hala önümüzdeki günler olacak."

"Siz de bilirsiniz. Beraber daha güçlü olduğumuzu ve daha ileri gideceğimize inanıyorum. Hiçbir zaman bunun için mücadele ettiğinize pişman olmamalısınız. Endişelenmeyelim, inancımızı kaybetmeyelim. Tanrı ABD'yi ve vatandaşlarımızı korusun"