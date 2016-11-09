ABD başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı.
Son duruma göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 274, Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton ise 218 delegeye ulaştı.
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER
Kentucky (8 delege), Indiana (11 delege), Batı Virginia (5 Delege), Oklahoma (7 delege), Güney Carolina (9 delege), Tennessee (11 Delege), Alabama (9 delege), Missisippi (6 Delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Kansas (6 delege), Teksas (38 delege), Arkansas (6 delege), Louisiana (8 delege), Montana (3 delege), Missouri (10 delege), Ohio (18 delege), Idaho (4 delege), Kuzey Carolina (15 delege), Florida (29 delege), Utah (6 delege), Iowa (6 delege), Georgia (16 delege) Pennsylvania (20)
CLINTON'UN KAZANDIĞI EYALETLER
Vermont (3 delege), Massachusetts (11 delege), New Jersey (14 delege), Delawere(3 delege), Maryland (10 delege), DC (3 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), Connecticut (7 delege), New Mexico (5 delege), Virginia (13 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Hawaii (4 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), Nevada (6 delege)
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Clinton fetöyü iade etmez trump bana kalırsa iade edecek
Osamnlı İmp. ile Karahan'a katılıyorum. Özellikle Karahan'a. Evet Rotschilds, Fullers ve bunların Soros gibi slahşörleri dünya'daki para ve enerji trafiğinin başında olan ve bunların politikasını yapanlardır. İslam dünyasındaki kanın sebibi bunlardır. Oyun baştan beri Obama ile İslam üzerinden başlatıldı. En çok Müslüman kanı Obama zamanında aktı. İslami fobi bunlar zamanında ortaya atıldı ve tavan yaptı. Bu anlamda Rotschilds, Fullers, Soroslar, yenildi. Trump kapalı kutu. Ama bunlar kadar acımasız olacağını zanetmiyorum. İngiltere adaya hapsoldu. ABD'de bunun düğmesini basmıştı zaten.
fetöcü Clinton kaybetti
rothschild's ailesi bu seçimi kaybetti diyebilirmiyiz.?
abd de kadın gelse gidenin devamı idi giden ise müslüman aileden diye sempati uyandırdı ki(abd üst akılın islma dünyası üzerine oynadığı oyundu ) gelende aynı sadece bazı politikaları değişik ama sonuçta hepsi islma düşmanı ve orta doğu için herşeyi yapabilecek karakterdir çünkü dünyanın enerji ve petrol yatağı orta doğudur..bundan dolayı islam aleminin bir araya gelmesi abd ve ab nin ayak oyunlarına gelmemeli ki bu bölgeyi islam alemi elinde tutalım...ama bu alemde maalesef hain bulmak batı hayranı bulmak çokda zor değil..abd ortadoğuda onca kan akıtırken suudiler tüm yatırımlarını abd ye yaptı (750 milyar dolar ) onlarda buna bişekilde el koydular.neden adamların o paraya ihitacı vardı suudiler bunu hakettiler EY MÜSLÜMAN KENDİNE GEL...
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