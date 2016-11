ABD başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı.

Son duruma göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 274, Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton ise 218 delegeye ulaştı.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Kentucky (8 delege), Indiana (11 delege), Batı Virginia (5 Delege), Oklahoma (7 delege), Güney Carolina (9 delege), Tennessee (11 Delege), Alabama (9 delege), Missisippi (6 Delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Kansas (6 delege), Teksas (38 delege), Arkansas (6 delege), Louisiana (8 delege), Montana (3 delege), Missouri (10 delege), Ohio (18 delege), Idaho (4 delege), Kuzey Carolina (15 delege), Florida (29 delege), Utah (6 delege), Iowa (6 delege), Georgia (16 delege) Pennsylvania (20)

CLINTON'UN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege), Massachusetts (11 delege), New Jersey (14 delege), Delawere(3 delege), Maryland (10 delege), DC (3 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), Connecticut (7 delege), New Mexico (5 delege), Virginia (13 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Hawaii (4 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), Nevada (6 delege)