45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğu seçimlerde bir ilk daha yaşandı.ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren İlhan Omar ilk başörtülü vekil oldu. 34 yaşındaki Somali göçmeni Omer, Minnesota'dan seçildi.
ILHAN OMAR KİMDİR?
1982 senesinde dünyaya gelen Ilhan Omar aslen Somalilidir. North Dakota State üniversite mezunu olan Ilhan Omar 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi evlenmiştir. Siyasete Demokratik Parti ile atılan Omar ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil olmuştur.
ABD'nin ilk başörtülü vekili oldu
45. başkanlık yarışının tamamlandığı ABD'de bir ilk daha yaşandı. Somali göçmeni Omer, Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu.
45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğu seçimlerde bir ilk daha yaşandı.ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren İlhan Omar ilk başörtülü vekil oldu. 34 yaşındaki Somali göçmeni Omer, Minnesota'dan seçildi.
Etiketler: İlhan Omar , ABD başkanlık seçimi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.