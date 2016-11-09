  1. ABD'nin yeni başkanı belli oldu

ABD'nin ilk başörtülü vekili oldu

45. başkanlık yarışının tamamlandığı ABD'de bir ilk daha yaşandı. Somali göçmeni Omer, Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu.

ABDnin ilk başörtülü vekili oldu

45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğu seçimlerde bir ilk daha yaşandı.ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu. 34 yaşındaki Somali göçmeni Omer, Minnesota'dan seçildi.

ILHAN OMAR KİMDİR?
1982 senesinde dünyaya gelen Ilhan Omar aslen Somalilidir. North Dakota State üniversite mezunu olan Ilhan Omar 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi evlenmiştir. Siyasete Demokratik Parti ile atılan Omar ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil olmuştur.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 11:12
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