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'den 'da sivil katliamı!

Suriye'nin kentini terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için başlatılan operasyonda 'nin bombardımanı sonucu 20 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla sivil de yaralandı.

ABDden Rakkada sivil katliamı!
Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün (SOHR) internet sitesinden duyurulan habere göre, dün gece 'nın El-Ayaş köyüne öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında 20 sivil öldü, 30'dan fazla sivil de yaralandı.

Koalisyon güçlerinin ABD'li sözcüsü John Dorrian, bombardımanın yapıldığını doğrularken, sivil kayıplar konusundaki iddialarla ilgili inceleme başlatılacağını söyledi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 20:47
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