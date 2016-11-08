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Velilerin i

Velilerin grevi
İspanya'da Öğrenci Velileri Birliği Konfederasyonu (CEAPA), larda ödev boykotu başlattı. Konfederasyon, velilere Kasım ayı boyunca çocuklarının ödev yapmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu. CEAPA Başkanı Jose Luis Pazos, "Eğitimde ipin ucunu kaçırdık ve çocukların boş zamanlarını ortadan kaldırdık" dedi. Velilerin isyanıyla birlikte harekete geçen kurum, öğrencilere ödev veren öğretmenleri mahkeme ile tehdit etti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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