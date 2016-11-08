Teröriste gülüm! Mülteciye zulüm!

Dost görünen Almanya, FETÖ’cü hainleri sahiplendi. PKK’lı teröristlere destek verdi. Türkiye’ye de demokrasi nutukları çekti. Ama kendi ülkesinde bütün hakları es geçti. Gariban göçmenleri, 3.7 metrelik duvarların arkasına hapsetti
15 Temmuz'dan sonra bardak taştı. Türkiye'de topyekün hain temizliği başladı! Ancak atılan her adım, Almanya'nın "Can"ını yaktı! Darbe girişimine ses çıkarmayan "Acı Vatan",FETÖ'cülere sahip çıktı.
Cumhuriyet'e operasyon yapılınca demokrasi nutukları attı. Kaçak Can Dündar'a pasaport çıkardı. PKK'ya kucak açtı. HDP'liler tutuklandığında ahlandı-vahlandı! Kaygılandı. "İnsan hakları" diye sayıkladı.
Almanya, Köln'deki 15 Temmuz'a tepki mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınla konuşma yapmasına izin vermedi. Ama PKK'lıların Meclis binası önündeki gösterilerini memnuniyetle kabul etti.
İŞTE CANLI ÖRNEK
Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, "FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak"tan aranan Can Dündar'ı, sarayda ağırladı. Desteklerini açıkladı. Bugüne dek yaptıklarından ötürü sırtını sıvazladı.
HAİNEKALLEŞEKUCAK AÇANAVRUPAMÜLTECİLERİNETRAFINADUVAR ÖRDÜ
Ancak söz konusu kendi ülkesi olunca bütün haklar rafa kalktı! Açlıkla savaşan mültecileri topraklarına sokmamak için 40 takla attı. Yine de kapısına dayanan 3-5 göçmene ise insanlık dışı davrandı!
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