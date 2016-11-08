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’yi hedef seçti

Soros Duterte’yi hedef seçti
Filipinler lideri Duterte'nin "ABD ile diplomatik ilişkilerimizi askıya alacağım" sözlerinden sonra başkan adayı Hillary Clinton, yakın dostu spekülatör George Soros'u devreye soktu. İddialara göre Filipinler'deki 'un gizli vakıfları harekete geçti. Manila'da iki gösteri organize eden Sorosgiller, nabız yokladı. Hillary Clinton'ın başkan olması halinde Filipinler'de iç karışıklığı başlatacak olan Soros'un vakıflarının. üniversitelerde konferanslara başladığı belirtildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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