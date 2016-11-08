Soros Duterte’yi hedef seçti

Filipinler lideri Duterte'nin "ABDile diplomatikilişkilerimiziaskıya alacağım" sözlerinden sonra başkan adayı HillaryClinton, yakın dostu spekülatör George Soros'u devreye soktu. İddialara göre Filipinler'deki Soros'un gizli vakıfları harekete geçti. Manila'da iki gösteri organize eden Sorosgiller, nabız yokladı. Hillary Clinton'ınbaşkan olması halinde Filipinler'deiç karışıklığı başlatacak olanSoros'un vakıflarının. üniversitelerdekonferanslara başladığı belirtildi.
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