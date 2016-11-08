Yonhap ajansının haberine göre Samsung'un, Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil ve kızına para verdiğine yönelik suçlamaları incelemek üzere teknoloji devinin başkent Seul'deki şubelerine baskın düzenlendi.

Savcılar, aynı operasyon kapsamında eş zamanlı olarak Kore Binicilik Federasyonu ve Kore Atçılık Birliğinin ofislerinde de arama yaptı. Buralarda gözaltına alınan kişilerin Choi skandalı çerçevesinde sorgulandığı belirtildi.

Samsung'un, Choi'nin kızının Almanya'daki binicilik derslerine maddi destek sağlamak için Choi ve kızının sahibi olduğu şirkete 3,1 milyon dolar yatırdığı iddiaları soruşturulurken, Kore Binicilik Federasyonunun da Choi'ye "uygunsuz" yardım yaptığından şüpheleniliyor.

Başbakanı parlamento seçecek

Öte yandan, ülkede patlak veren skandal sonrası istifası istenen Devlet Başkanı Park Geun-hye, başbakanı seçme yetkisini parlamentoya bırakacağını açıkladı.

Siyasi olarak ülkenin iki numarası olan başbakan, cumhurbaşkanı tarafından belirleniyordu.

Güney Kore'de, geçmişte Rus Çarı'na siyasi meselelerde fikir veren ve doğa üstü güçlere sahip olduğuna inanılan Grigori Rasputin'e benzetilen Choi, Devlet Başkanı'na akıl hocalığı yapan "gizemli bir karakter" olarak görülmesinin yanı sıra Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor.

Devlet Başkanının önemli konuşma metinlerini kaleme aldığı ortaya çıkan Choi'nin ayrıca kültürel ve spor faaliyetlerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyor.

Başkan Park Geun-hye aleyhine geçen cumartesi günü, arkadaşı Choi Soon-sil'in devlet işlerini yönlendirmesine göz yumduğuna ilişkin iddialar üzerine başkent Seul'de binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Skandalın, Park'ın Güney Kore'de gelecek yıl yapılacak genel seçimlerden önce popülaritesini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. Bazı muhalefet partileri de Park'a istifa çağrısında bulunuyor.

Güney Kore'de yapılan bir ankete göre, Park'a kamuoyu desteği yüzde 5'e kadar düştü.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve özür dilemişti.