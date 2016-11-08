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- arasında dev işbirliği açıklaması

ile askeri-teknik işbirliğine yeniden başlayacaklarını açıklayan Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Aleksandr Fomin, sevkiyatı konusunun işbirliği kapsamında gündemde olduğunu kaydetti.

Rusya-Türkiye arasında dev işbirliği açıklaması

Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Aleksandır Fomin, 'ye tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gündeminde olduğunu söyledi.

Rus İnterfax haber ajansına konuşan Fomin, Türkiye ve Rusya'nın askeri-teknik alandaki iş birliğine yeniden başladığını belirterek, "Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik iş birliği alanında hükümetler arası toplantının bu yıl sonuna kadar düzenleneceğini düşünüyorum. Toplantının yeri ve zamanı belirleniyor." dedi.

Fomin, Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunun iki ülkenin askeri-teknik alanındaki iş birliğinin gündeminde yer aldığını ifade etti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ekim ayında yaptığı açıklamada, "Rusya, Türk tarafının istemesi halinde hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 09:42
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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taka41 taka41

Moskova da biliyorki...Ankarayi yanina cekebilirse...AB-ABD tehditleri nafileden Ileri gidemez...AB her Zaman durumu kavryana Kadar ati Alan üsküdari gecmis oluyor...Ankara kararini Verdi saniirm..15 Temmuzdan sonra...hangi tarafda duracagini...bendece en Dogru yol. secildi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:56
mehmet demirel mehmet demirel

batı domuzundan şimdiyedek ne gördükki onların varı yoğu kendileri .bizimde artık kendi çıkarlarımızı düşünme zamanı geldi de geçiyor.komşumuz rusya ile her konuda anlaşmalar iki ülke için hayırlı olur...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:44
ERKAN AKAYRANCI ERKAN AKAYRANCI

EN GÜZELİ KIMSEYE EYVALLAHIN OLMAYACAK DA NERDEE...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:29
XYZ XYZ

ama hala nato dayız ama ülkemize yapılan bütün pisliklerin arkasında da nato nun olduğunu biliyoruz.şimdi natoyu çıldırtma zamanı

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evet5
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:14
MURAT KESER MURAT KESER

AMA HALA NATO DAYIZ; BU NE IS

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evet4
hayır2
cevapla 08.11.2016 10:52
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