Rusya-Türkiye arasında dev işbirliği açıklaması

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Aleksandır Fomin, Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gündeminde olduğunu söyledi.

Rus İnterfax haber ajansına konuşan Fomin, Türkiye ve Rusya'nın askeri-teknik alandaki iş birliğine yeniden başladığını belirterek, "Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik iş birliği alanında hükümetler arası toplantının bu yıl sonuna kadar düzenleneceğini düşünüyorum. Toplantının yeri ve zamanı belirleniyor." dedi.

Fomin, Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunun iki ülkenin askeri-teknik alanındaki iş birliğinin gündeminde yer aldığını ifade etti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ekim ayında yaptığı açıklamada, "Rusya, Türk tarafının istemesi halinde hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.