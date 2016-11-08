Rusya-Türkiye arasında dev işbirliği açıklaması

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Aleksandır Fomin, Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gündeminde olduğunu söyledi.
Rus İnterfax haber ajansına konuşan Fomin, Türkiye ve Rusya'nın askeri-teknik alandaki iş birliğine yeniden başladığını belirterek, "Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik iş birliği alanında hükümetler arası toplantının bu yıl sonuna kadar düzenleneceğini düşünüyorum. Toplantının yeri ve zamanı belirleniyor." dedi.
Fomin, Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunun iki ülkenin askeri-teknik alanındaki iş birliğinin gündeminde yer aldığını ifade etti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ekim ayında yaptığı açıklamada, "Rusya, Türk tarafının istemesi halinde hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Moskova da biliyorki...Ankarayi yanina cekebilirse...AB-ABD tehditleri nafileden Ileri gidemez...AB her Zaman durumu kavryana Kadar ati Alan üsküdari gecmis oluyor...Ankara kararini Verdi saniirm..15 Temmuzdan sonra...hangi tarafda duracagini...bendece en Dogru yol. secildi...
batı domuzundan şimdiyedek ne gördükki onların varı yoğu kendileri .bizimde artık kendi çıkarlarımızı düşünme zamanı geldi de geçiyor.komşumuz rusya ile her konuda anlaşmalar iki ülke için hayırlı olur...
EN GÜZELİ KIMSEYE EYVALLAHIN OLMAYACAK DA NERDEE...
ama hala nato dayız ama ülkemize yapılan bütün pisliklerin arkasında da nato nun olduğunu biliyoruz.şimdi natoyu çıldırtma zamanı
AMA HALA NATO DAYIZ; BU NE IS
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