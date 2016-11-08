Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 2 bin kişilik mezarlık oluşturdukları belirlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta henüz hiç mezar bulunmuyor.

Örgütün elebaşı Gülen ile FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ya da ABD'den başka bir ülkeye sığınabileceği tartışmaları sürerken Pensilvanya'da mezarlık hazırlanması dikkati çekti.



Gülen'in yaşadığı yere yakın mesafede bulunan mezarlığın girişinde "Gurbet Cemetery" (Gurbet Mezarlığı) tabelası bulunuyor. Mezarlık için çeşitli bilgilerin yer aldığı bir internet sitesi de hazırlandı.

Sitede yayınlanan krokiye göre yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli olduğu görülen alan üzerindeki mezar yerleri, bin dolardan başlayıp kişi sayısına göre 10 bin dolara kadar fiyatlarla satışa sunuluyor.

27 Mayıs 2015'ten itibaren geçerli olduğu duyurulan fiyat listesinde aile için fazla sayıda mezar yerinin alınması durumunda indirim ve taksit imkanları da sunuluyor.

Mezarlık şirketi, mezar yerinin dışında cenaze hizmetleri de sağlıyor. Mezar taşı dahil tüm cenaze ve defin hizmetleri için Pensilvanya eyaletinde bulunanlara 4 bin 250 dolar ücret belirlendi. Diğer eyaletlerden cenazelere ise yol masrafı ekleniyor. İnternet sitesinde mezarlığa bağış yapmak isteyenler için de ayrı bir link oluşturuldu.

ARAZİNİN ORTASINDA İKİ SERVİ AĞACI

Mezarlık için hazırlanan arazinin etrafında seyrek de olsa servi ağaçları bulunuyor. Tamamı boş olan arazinin ortasında ise bir mezar sığacak alanda karşılıklı iki servi ağacının dikilmiş olması dikkat çekiyor.

Mezarlık için oluşturulan internet sayfasında şirketin Lehigh Diyalog Merkezinin alt kuruluşu olduğu belirtiliyor. Diyalog Merkezinin web sayfasında da dinler ve kültürler arası diyalog adı altındaki faaliyetlere ilişkin fotoğraflar bulunuyor. Sayfanın bir bölümünde de "Gülen grubu" hakkında bilgi veriliyor.

Mezarlık şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak Murat Al gözüküyor. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Tufan, Cenaze Hizmetleri Direktörü Orhan Güven ve şirketin sekreteri olarak ise Muhlis Eren'in isimleri yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre, hem Murat Al hem de Orhan Güven'in Cumhuriyetçi Parti'den kongre üyesi olan Charlie Dent'in seçim kampanyasına 1 Ocak 2015 tarihinde 500'er dolar bağış yaptığı görülüyor.

İki kişinin de Pensilvanya'daki FETÖ organizasyonlarında aktif görev aldıkları anlaşılıyor.

GÜLEN BURAYA MI GÖMÜLECEK?

AA muhabirinin ulaştığı Orhan Güven, "FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü halinde bu mezarlığa mı gömüleceği"ne ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kaldığı çiftlikte ABD basınına verdiği röportaj öncesi tansiyonunu ölçtüren FETÖ elebaşı Gülen'in çöküntü ve moral bozukluğu içinde olduğu kameralara yansımıştı. FETÖ elebaşının daha önce de şeker ve tansiyon gibi hastalıklarının bulunduğu biliniyor.

Wind Gap'te doğup büyüdüğünü belirten John Favere isimli kasaba sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, Gülen'in ölümü halinde bu mezarlığa gömüleceğine inandığını belirterek "Bu mezarlık, Gülencilerin uzun süre buradan gitmeyi düşünmediklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AA EKİBİNİ GİZLİCE TAKİP ETTİ, SORU SORMAK İSTEYİNCE KAÇTI

Saylorsburg'da FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı çiftlikteki faaliyetler de devam ediyor. Otomobillerle evin girişindeki nizamiyeye gelenler girişteki kulübede kendilerini tanıtarak içeriye girebiliyor.

AA ekibi giriş çıkışları bir süre çektikten sonra yakınlardaki Wind Gap kasabasına giderken gri renkli bir kamyonet tarafından gizlice takibe alındı.

Kasaba sakinleriyle görüşürken kamyonetteki bıyıklı ve güneş gözlüklü kişi aracın ön camına yerleştirilmiş hareket halinde zoom yapma özelliğine sahip kamera ile AA ekibinin fotoğraflarını çekti.

Olayın fark edilmesinin ardından AA muhabirinin neden gizlice çekim yaptığını sormak için kamyonete yaklaşması üzerine fotoğrafları çeken kişi hızla bölgeden ayrıldı.