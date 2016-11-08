Okulları vurdu

Suriye'de 400 bin kişinin ölümünden sorumlu Beşar Esed, yine kana susadı. Esed rejimineait savaş uçakları, İdlib'inDane beldesindekipazar yeri ve okuluvurdu. Saldırıda ilkbelirlemelere göre33 kişi hayatınıkaybetti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alınırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı açıklandı. Bu arada,Esed'in 3 yıl içinde yerlebir ettiği okul sayısının245 olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler, 5 yıldır süren katliamları yine görmezden geldi.
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