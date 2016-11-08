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Okulları vurdu

Okulları vurdu
Suriye'de 400 bin kişinin ölümünden sorumlu Beşar , yine kana susadı. Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in Dane beldesindeki pazar yeri ve okulu vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 33 kişi hayatını kaybetti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alınırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı açıklandı. Bu arada, Esed'in 3 yıl içinde yerle bir ettiği okul sayısının 245 olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler, 5 yıldır süren katliamları yine görmezden geldi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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