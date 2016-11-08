Modellik bitti

Top Model of The World 2016'da Türkiye'yi temsil eden ancak, 'çirkin' diye eleştirilen alan Ecem Uzgör, başarılı olacağı alanı tercih etti. Söz ve müziği kendisine ait olan 'Sorma' isimli ilk single'ını İngiltere'de çıkartan Uzgör, "Bu single benim için bir başlangıç; fakat çok emek verdiğim, uzun süren bir yolun sonundaki başlangıç. Umarım ki 'Sorma' şarkısıyla kalplere dokunma şansı elde ederim" dedi.