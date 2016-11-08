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Katil Esed yine çocukları hedef aldı

rejimine ait savaş uçaklarının 'nin İdlib iline yaptığı hava saldırısında 7'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti.

Katil Esed yine çocukları hedef aldı

'nin kuzeyindeki İdlib ilinde muhaliflerin denetimindeki yerleşim alanlarına yönelik hava saldırısında 7'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan sivil savunma yetkilisi Ömer Ulvan, rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını söyledi.

Saldırıda 7 çocuk ile biri hamile iki kadın hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

"Rejim ve Rus savaş uçakları Binniş kasabasında da yerleşim yerini hedef aldı." diyen Ulvan, bu saldırıda da yaralanan siviller olduğunu aktardı.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanesinde tedaviye alındığını kaydeden Ulvan, saldırılarda çok sayıda binanın hasar gördüğünü ifade etti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 15:34
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