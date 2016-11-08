  1. İran ateşle oynuyor

İhanete da dahil oldu!

'da sempatizanlarının düzenlediği terör yürüyüşüne, bir Japon vatandaş da destek verdi.

İhanete Japonya da dahil oldu!

Kanlı terör örgütü 'nın siyasi kanadını oluşturan HDP milletvekillerinin tutuklanması, 'daki terör seviciler tarafından protesto edildi.

TERÖR PROPAGANDASI
Terör örgütünün İmralı'da tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün sözde bayrağını temsil eden paçavraları açan PKK sempatizanları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 18:48
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