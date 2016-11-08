İhanete Japonya da dahil oldu!

Kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadını oluşturan HDP milletvekillerinin tutuklanması, Japonya'daki terör seviciler tarafından protesto edildi.
TERÖR PROPAGANDASI
Terör örgütünün İmralı'da tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün sözde bayrağını temsil eden paçavraları açan PKK sempatizanları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.
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