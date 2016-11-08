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ateşle oynuyor

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurtdışındaki askeri-istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri'nin Komutanı Tümgeneral 'nin, terör örgütü 'nın üst düzey liderlerinden 'la Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bir araya geldiği iddia edildi.

İran ateşle oynuyor

Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen "Basnews"in ismini açıklamadığı bir "kaynağa" dayandırdığı haberinde, Süleymani'nin, Bayık'tan 'nın Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Süleymani'nin bölgedeki ziyaretlerini yakından takip eden söz konusu kaynak, lı generalin Süleymaniye kentine yaptığı son ziyaret sırasında Bayık ile bir araya gelerek, Sincar'daki PKK militanlarının Musul'u kurturma operasyonuna katılmasını istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Süleymani, militanların operasyona katılması halinde İran'ın PKK'ya hem maddi hem de askeri desteklerinin artırılacağı sözünü verdi. Aynı zamanda Süleymani, Bayık'tan İran'ın nüfuz gösterdiği bölgelerde PKK'nın çok daha aktif olmasını talep etti."

Haberde, Süleymani ve Bayık arasındaki görüşmenin, merkezi hükümeti içerisindeki bazı tarafların örgütün başkent Bağdat'ta hem askeri hem de siyasi karargah kurması için kolaylık sağlamasının hemen ardından gelmesinin dikkati çektiği vurgulandı.

"PKK'NIN HAŞDİ ŞABİ'DEN MADDİ DESTEK ALDIĞINI İSPATLAYAN BELGELER VAR"
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi ve KDP Milletvekili Şahevan Abdullah ise uluslararası koalisyon güçlerinin anlaşmasına göre, PKK'nın "Şengal" Dağı'ndan inerek Musul'a yönelmesi halinde vurulacağını belirterek, "Bu sadece PKK'yı değil, Haşdi Şabi içerisindeki grupları da kapsıyor." dedi.

Abdullah, Haşdi Şabi, İran ve PKK'nın Irak'ta ortak bir ajandalarının bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce İran'ın askeri uzmanları 20 araçla Musul'u kurtarma operasyonundaki cepheleri ziyaret edip, Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarıyla bir araya geldi. İran'ın kendi çıkarları ve Türkiye düşmanlığı için PKK'yı kullandığı çok açıktır. PKK'nın Haşdi Şabi'den maddi destek aldığını ispatlayan belgeler var."

Irak'taki Şii milis gücü Nuceba Hareketi lideri Ekrem Kaabi, kısa süre önce 'nin Irak'ta bulunduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Süleymani, 23 Ekim'de Süleymaniye kentine gelerek, Kerkük'te DEAŞ'ın intihar saldırısı sonucu geçen yıl hayatını kaybeden KYB'li General Hüseyin Mensur'un ailesini ziyaret etmişti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 18:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

ben her zaman soyledim yine soyluyorum sii irandan turkiyeye ve sunnilere fayda gelmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:44
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