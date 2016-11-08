Doğal ‘kartopu’

Sibirya kıyılarında birden ortaya çıkan devasa boyutlardaki kartopları şaşırttı. 'Beyaz gülle' olarak tanımlanankartoplarının, Nyda köyünün civarındave Sibirya kıyılarında görülen doğal birhava fenomeni olduğu ifade edildi. Bölge yerlilerinden Ekaterina Chernyk; herkesin gördükleri manzara karşısında şoka uğradığını, hayatlarında ilk defa bu büyüklükte kartopları gördüklerini ifade etti. Çok nadir görülen bir doğa olayı olan devasa kartopları, ilk bakışta insan eliyle yapılmış gibi görünüyor fakat tamamen doğal hava şartları sebebiyle oluşuyorlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.