Doğal ‘kartopu’

Sibirya kıyılarında birden ortaya çıkan devasa boyutlardaki kartopları şaşırttı. 'Beyaz gülle' olarak tanımlanan kartoplarının, Nyda köyünün civarında ve Sibirya kıyılarında görülen doğal bir hava fenomeni olduğu ifade edildi. Bölge yerlilerinden Ekaterina Chernyk; herkesin gördükleri manzara karşısında şoka uğradığını, hayatlarında ilk defa bu büyüklükte kartopları gördüklerini ifade etti. Çok nadir görülen bir doğa olayı olan devasa kartopları, ilk bakışta insan eliyle yapılmış gibi görünüyor fakat tamamen doğal hava şartları sebebiyle oluşuyorlar.