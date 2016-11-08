Çılgın teklif

Dünyanın en özel yatlarından biri olan Solandge için son derece çılgın bir teklif yapıldı. Singapurlu bir işadamının, 2017 (365 gün) yılı için kiralamayı düşündüğü yata 50 milyon euro teklif etti. Kaptanlığını İngiliz Paul Messenger'ın yaptığı, üç yıl önce denize indirilen, içinde kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA, sinema salonu, golf ve sinema salonlarının bulunduğu ve hiç durmadan 6 bin mil yol giden bu özel yat için birçok kişinin teklifte bulunduğu belirtildi. Biri 200 metrekarelik lüks daire, ikisi suit altı misafir kabini olan ve 20 personelin hizmet verdiği yatın değerinin ise 200 milyon euro olduğu açıklandı. Geçtiğimiz yaz Bodrum'a gelen ve 1 hafta boyunca koyları dolaşan bu özel yatı daha önce kiralayan isimler şöyle: Kim Kardashian, George Clooney, Kate Upton, Gay Richie. Arap şeylerinin de tercihi olan yatı kiralamak isteyenler 2 kişiden referans mektubu getirmek zorunda.