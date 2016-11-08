Alman bakan dansöz gibi kıvırdı!

Steinmeier, başkent Berlin'de Danimarka, Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları cevapladı.

Türk yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın, PKK ve FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye yeterince destek vermediğini ifade ettiğinin hatırlatılması ve darbe girişiminden sorumlu olan FETÖ üyelerinin Almanya'da yakalanması durumunda Türkiye'ye verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Steinmeier, şunları söyledi:

"Türk mevkidaşımın, Almanya'nın bir biçimde PKK'yı desteklediğine ilişkin iddialarını bize yönelttiğini bu sabah okudum. Bunun tersinin doğru olduğunun Ankara'da da bilindiğine inanıyorum. PKK ve Türkiye'deki diğer aşırı örgütler bizim burada terör örgütü olarak yasaktır. Onlar cezai takibat altındalar. Bundan dolayı Ankara'dan bugün Almanya'ya yönelik dile getirilen iddiaları anlayamıyorum. İddiaların tekrarlanması bunu doğru yapmaz."

Steinmeier, Türk mevkidaşının açıklamalarındaki bu eleştirilerin temelini anlayamadığını da savundu.

Almanya'da başından beri darbe girişiminin tehlikesini küçümsemediklerini ifade eden Steinmeier, "Ben birçok kez Alman kamuoyunda ve Türk mevkidaşıma da Türk kamuoyunun demokratik kurumları ve özellikle parlamentoyu savunduklarına büyük ölçüde saygı duyduğumuzu ifade ettim. Şunu da ekledim, darbe girişiminin siyasi ve yasal olarak araştırılmasını anlıyorum ve biz de öyle yapardık. Hepsi birbirine bağlıdır ancak bunun hukuk devleti kurallarına uygun yapılmasının söylenmesinin de buna bağlı olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.



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