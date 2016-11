Haseke'ye bağlı Ayn İsa Kasabası'ndan Rakka'ya operasyon başlattığını duyuran PYD'ye ABD uçak ve helikopterlerinin silah sevkiyatı başladı. Saldırı ilanı ile birlikte Haseke Tel Brak bölgesine havadan atılan silahlar 2015 Ayn-el Arap 'Kobani' benzeri görüntüleri hatırlattı.



AMERİKAN TİYATROSU

2015 Ayn-el Arap (Kobani) tiyatrosu Rakka operasyonu bahanesi ile tekrar ediyor. ABD uçakları PYD bölgelerine silah sevkiyatına başladı. Haseke kırsalında birçok PYD mevzine ABD tarafından havadan silah sevkiyatı yapılıyor. 12-14.5 milimetrelik uçaksavarlar, el bombaları ve çok sayıda mermi PYD terör örgütüne teslim edildi.

YENİ ÜS İNŞA EDİLDİ

Bir yandan PYD'ye havadan silah ikmali devam ederken ABD-PYD ittifakı, Haseke Abdüaziz dağ bölgesinde gizli bir alan üs inşa ediyor. Amerikalı uzman eğitmenler eşliğinde 60-70'ler kişilik PYD'li gruplar inşa edilen üsse silah eğitimi görüyor.



MÜNBİÇ ÜZERİNDEN BAB'A GÖTÜRÜLECEK

Halen TSK-ÖSO güçleri ile paralel hatta ilerleyen ve El Bab'a 8 kilometre kadar ilerleyen terör örgütü PYD'nin bu süreçte Amerika'nın desteğiyle stratejik kasabaya girme planları yaptığı ortaya çıktı. Haseke'de terör örgütüne teslim edilen silahlar Münbiç üzerinden sıcak hatta ulaştırılacak.

RAKKA OPERASYONU ŞOVDAN İBARET

Rakka askeri meclisi eski başkanı Albay Imededdin Said, PYD-ABD ittifakının Rakka'ya yönelik harekât ilanını Yeni Şafak'a değerlendirdi. Rakka'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ayn İsa kasabasında ilan edilen operasyonun yalnızca şov ve gündem saptırma amaçlı olduğunu söyleyen Imededdin Said, "Esas hazırlık El Bab için. Rakka halkı katili ile işbirliği yapmayacak, şehirlerini ve köylerini PYD'ye teslim etmeyecektir" şeklinde konuştu.



SEÇİM MANİPULASYONU

"ABD ve PYD mevcut şartlarda Rakka'yı ele geçiremeyeceğini çok iyi biliyor, ancak seçimde Demokratlar Hillary Clinton'a puan kazandırmak amacı ile PYD'ye bu komik savaş ilanını yaptırdı diyen" Rakka Eski Askeri Meclis Başkanı Said, terör örgütünün bölgede bir kaç köyü ele geçirip bunu da zafer olarak göstererek operasyonun sonlandırılacağını söyledi.

ESED VE PYD KISKACI

Rusya'nın da Esed ile birlikte Rakka için hazırlandığını hatırlatan Imededdin Said, büyük çoğunluğu Arap ve Türkmenlerden oluşan Rakka Halkı'nın bu iki seçenekten birine mahkûm edildiğini ancak Türkiyesiz her projenin başarısız olacağını hem Rus hem de ABD tarafının bildiğini ifade etti.

Rakka konusunda PYD terör örgütünün ısrarcı olması halinde biteceğini açıklayan Imededdin İsa, tamamı açık alan olan Ayn İsa-Rakka arasında bile binlerce PYD militanın öldürüleceğini ve örgütün bunu çok iyi bildiğini anlattı. PYD'nin Münbiç'te Bin 650 militanını kaybettiğini, örgütün Rakka'ya ulaşması durumunda halinde bu sayının 7-8 bini aşabileceğini iddia eden İsa, Suriye PKK'sı ve müttefiklerinin bu riske girmeyeceği yönünde görüş belirtti.

ESED'LE SAVAŞ KAÇINILMAZ

Rakka operasyonu ilanı öncesi Şam'dan Haseke'ye bölgenin önemli aşiretlerinden birine mensup Mücahid Musa isimli yeni bir vali atandığını söyleyen Said, bu durumun PKK-PYD cephesinde ciddi rahatsızlığa sebep olduğuna ve son bir hafta içerisinde PYD içerisinde DAEŞ'e karşı savaşan 300'den fazla Arap militanın örgütten ayrıldığına dikkat çekti.

PKK ETNİK TEMİZLİK YAPACAK

PYD'nin ilerlemesi halinde etnik temizlik kaçınılmaz diyen Albay Imededdin Said'e göre Cezire bölgesindeki Araplar bu tehlikenin farkında ve bölgenin Baggara, Şammar ve Tai başta olmak üzere büyük aşiretleri bu konuda Türkiye'nin belirleyici olmadığı hiç bir çözüme razı olmayacaklar. PYD bizim için şeytandan daha tehlikeli bir düşman yorumu yapan İsa bu düşüncenin tüm bölge halkında sabır olduğunu da özellikle belirtiyor.

PYD'YE SİLAHLAR BÖYLE İNDİ

ABD'nin, PYD/PKK'ya silah yardımı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Amerika'ya ait hava araçları Haseke'de teröristlerin mevzilerine silah sevkiyatı yapıyor. PYD'ye silah yardımı önceki gün saat 16.00'da başladı.