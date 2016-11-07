Vefasız yıldız!

Manchester City'de forma giyen İspanyolyıldız Nolito'nun annesine yaşattıkları herkesi hayrete düşürdü. Haftada 100 binsterlin kazanan Nolito, geçen yıl kavga ettiği annesi Rocia Agudo Duran'ı aramadığı gibi, maddi yardımı da kesti. 46 yaşındaki Duran, oğlunun, "Eğersüpermarketinönündedilenmekistiyorsan,dilen.Hırsızlıkyapmak istiyorsan,yap" şeklinde mesajlar attığını açıkladı. Farelibir evde yaşam savaşıveren Duran, "Nolito satın aldığı evimin parasını ödemeyi bıraktı. Sokaklara düşmekten korkuyorum" diyerek isyanını dile getirdi.
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