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Vefasız yıldız!

Vefasız yıldız!
Manchester City'de forma giyen İspanyol yıldız Nolito'nun annesine yaşattıkları herkesi hayrete düşürdü. Haftada 100 bin sterlin kazanan Nolito, geçen yıl kavga ettiği annesi Rocia Agudo Duran'ı aramadığı gibi, maddi yardımı da kesti. 46 yaşındaki Duran, oğlunun, "Eğer süpermarketin önünde dilenmek istiyorsan, dilen. Hırsızlık yapmak istiyorsan, yap" şeklinde mesajlar attığını açıkladı. Fareli bir evde yaşam savaşı veren Duran, " satın aldığı evimin parasını ödemeyi bıraktı. Sokaklara düşmekten korkuyorum" diyerek isyanını dile getirdi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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