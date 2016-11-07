Trump kaçar

ABD'de başkanlık seçimleri kapıya dayandı. 8 Kasım'da yapılacak seçim öncesi gözler anketlere odaklandı. Son anketlerde, Demokrataday Hillary Clinton'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 5 puan önünde olduğu açıklandı. Trump ise seçim öncesi büyük bir korku yaşadı. Başkan adayı Trump, kararsız seçmenleri ikna etmek için Nevada eyaletininReno kentinde son mitingini yaptı. Kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Demokrat aday Clinton'ı destekleyen Austyn Crites (33) adlı bir genç, Trump karşıtı sloganlar atmaya başladı. Miting alanındaki bir kişi ise "Silahı var" diye bağırdı. Herkes Crites'in üzerine çullanınca arbede çıktı. Gizli servisajanları, Trump'ıapar topar kürsüdenuzaklaştırdı. Güvenlik güçleri tarafından salondan dışarı çıkartılan Crites'in üzerinde arama yapıldı. Ancak silaharastlanmadı. Austyn Crites, Meksikalılar'a, Müslümanlar'a ve kadınlara yönelik tutumu nedeniyle Donald Trump'ı protesto ettiğini açıkladı. Tekrar kürsüye çıkan Trump ise "Kimsebizi durduramayacak" açıklamasını yaptı.
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