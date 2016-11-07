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Trump kaçar

ABD’nin milyarder başkan adayı, oy istemek için kürsüye çıktı. Bu sırada protestoyla karşılaştı. Miting alanında arbede yaşandı. Trump, gizli servis ajanlarınca apar topar kaçırıldı

Trump kaçar
ABD'de başkanlık seçimleri kapıya dayandı. 8 Kasım'da yapılacak seçim öncesi gözler anketlere odaklandı. Son anketlerde, Demokrat aday Hillary Clinton'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 5 puan önünde olduğu açıklandı. Trump ise seçim öncesi büyük bir korku yaşadı. Başkan adayı Trump, kararsız seçmenleri ikna etmek için Nevada eyaletinin Reno kentinde son mitingini yaptı. Kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Demokrat aday Clinton'ı destekleyen Austyn Crites (33) adlı bir genç, Trump karşıtı sloganlar atmaya başladı. Miting alanındaki bir kişi ise "Silahı var" diye bağırdı. Herkes Crites'in üzerine çullanınca arbede çıktı. Gizli servis ajanları, Trump'ı apar topar kürsüden uzaklaştırdı. Güvenlik güçleri tarafından salondan dışarı çıkartılan Crites'in üzerinde arama yapıldı. Ancak silaha rastlanmadı. Austyn Crites, Meksikalılar'a, Müslümanlar'a ve kadınlara yönelik tutumu nedeniyle 'ı protesto ettiğini açıkladı. Tekrar kürsüye çıkan Trump ise "Kimse bizi durduramayacak" açıklamasını yaptı.


Trump'ı protesto eden Austyn Crites, canını zor kurtardı.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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