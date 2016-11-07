Terörsevici Almanya işbaşında

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı kabul etti.

Can Dündar, Bellevue Sarayı'nda önce cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı.

Dündar'ı, Gauck ve hayat arkadaşı Daniela Schadt birlikte karşıladı.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar, burada ''Tutuklandık'' adlı kitabının Almancasını Gauck'a hediye etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden görüşmede Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden bir temsilcinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkan ve haziran ayından bu tarafa Almanya'da bulunan Can Dündar, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlara sessiz kaldığı gerekçesiyle Alman hükümetini eleştirmişti.