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Terörsevici işbaşında

Cumhurbaşkanı , hakkında yakalama kararı bulunan 'ı kabul etti.

Terörsevici Almanya işbaşında

Cumhurbaşkanı Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni 'ı kabul etti.

Can Dündar, Bellevue Sarayı'nda önce cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı.

Dündar'ı, Gauck ve hayat arkadaşı Daniela Schadt birlikte karşıladı.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar, burada ''Tutuklandık'' adlı kitabının Almancasını Gauck'a hediye etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden görüşmede Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden bir temsilcinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkan ve haziran ayından bu tarafa Almanya'da bulunan Can Dündar, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlara sessiz kaldığı gerekçesiyle Alman hükümetini eleştirmişti.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 17:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

BİZDE bu haçlıları gebertmiş bomba koymuş teröristleri korusak olmaz mı*

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 07.11.2016 18:38
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