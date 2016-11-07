MısırPetrol Bakanı Tarık el-Molla, Suudi Arabistan petrol şirketi ARAMCOnun "Mısıra petrol ve petrol ürünleri tedarikine başlamadığını" açıkladı.
Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabide düzenlenen enerji konferansına katılan Molla, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Molla, Suudi Arabistanın ülkesine petrol akışını durdurmasına dair, "ARAMCOnun Mısıra petrol tedariki konusunda yeni bir gelişme yok. Ekim ayından bu yana petrol tedarik edilmiyor." dedi.
Suudi Arabistan petrol şirketi ARAMCO, Mısıra ekim ayı boyunca petrol ürünü tedarik etmeyeceğini duyurmuş, Mısır yönetimi ise ülkede olası bir petrol krizinin önüne geçmek için alternatif arayışına girmişti. Mısır bu kapsamda, Basra petrolü konusunda Irak hükümeti ile protokol imzalamıştı.
ARAMCO ise hangi gerekçelerle Mısıra petrol tedarikinin durdurulduğunu henüz kamuoyuyla paylaşmadı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulazizin Nisan 2016daki Mısır ziyaretinde, iki ülke arasındaki 23 milyar dolarlık anlaşma gereğince Suudi Arabistanın Mısıra 5 yıl boyunca aylık 700 bin ton petrol ürünü tedarik etmesi kabul edilmişti.
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