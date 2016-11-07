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'dan 'ye tehdit!

'nin FETÖ-PDY-PKK operasyonlarındaki başarısını hazmedemeyen Avrupa feryat ediyor. Şimdi de Dışişleri Bakanı Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu.

Lüksemburgdan Türkiyeye tehdit!

'deki son gelişmeleri hazmedemeyen Dışişleri Bakanı , Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım imasında bulundu. Almanya'nın Deutschlandfunk yayın kuruluşuna konuşan Asselborn, Avrupa Komisyonu ve NATO üyesi bir ülkede basın ve muhalefete yönelik baskıların yeri olmadığını belirterek, buna karşı AB'nin ekonomik yaptırım seçeneğini baskı aracı olarak kullanabileceğini söyledi. Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu tarafa çok sayıda kişinin darbeye karşı alınan önlemler çerçevesinde mağdur edildiğini öne süren Asselborn, yapılan uygulamaları Nazi dönemiyle kıyaslayarak, AB'nin bunu kabul edemeyeceğine vurguladı. Asselborn, "Türkiye ihracatının yüzde ellisini AB ülkelerine yapıyor. Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 60'ı da AB ülkelerinden. Bu mutlak bir baskı aracıdır. Bir noktada buna başvurmak durumunda kalabiliriz" diye konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 16:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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efem efem

efem bayrampasa kadar nufusu var bizi tehdit eder.....tek agızdan konusuyorla...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 17:06
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