Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, terörle mücadeleye yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, daha fazla cami ve mescidin kapatılabileceğini söyledi.

Paris'te düzenlenen valiler ve savcılar toplantısında konuşan Cazeneuve, Fransa'da 2015 yılından bu yana terörle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin verileri paylaştı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında ülkede 20'den fazla caminin radikalleşme nedeniyle kapatıldığını belirten Cazeneuve, konuya ilişkin başka ibadet yerleri hakkında da soruşturmalar yürütüldüğünü duyurdu.

Fransa'nın terörle mücadelede tarihinde yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Cazeneuve, "2015 yılının başından bugüne terör hareketleriyle ilişkili 80 yabancı kökenli kişi hakkında sınır dışı kararı verildi. Bunların çoğunluğunu nefret söylemi kullanan din görevlileri oluşturuyor." dedi. Bakan Cazeneuve, radikal eğilimleri tespit edilen ve güvenlik riski oluşturan 201 yabancı hakkında da Fransa'ya giriş yasağı getirildiğini dile getirerek, Ortadoğu'da bulunan terör gruplarına katılmak istediğinden şüphelenilen 430 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulandığını söyledi.

Terör propagandası yapan internet siteleri hakkında da tedbirler alındığını ifade eden Cazeneuve, Fransa'da radikal gruplarla ilgili 54 internet sitesine ve 319 e-posta adresine erişimin engellendiğini duyurdu.

Bakan Cazeneuve, Paris'te geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 426 kişinin gözaltına alındığını, 95 kişinin ev hapsinde tutulduğunu ve 4 bin adreste idari arama yapıldığını belirterek, yapılan aramalarda 77'si ağır 600 silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Fransa'da yürürlükte olan OHAL yasasının şiddet, nefret ve terörü körükleyen ibadet yerlerinin kapatılması ve terör propagandası yapan internet sitelerinin kapanması konusunda İçişleri Bakanlığına yetki tanıyor.

Paris'te 13 Kasım 2015'te 6 farklı noktaya düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından, ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. OHAL çerçevesinde geçen hafta 4 cami kapatılmıştı.