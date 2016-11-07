Esed yine sivilleri vurdu!

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Suriye ordusuna ait topçu birliklerinin Şam'ın kuzeydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki Haresta semtine saldırı düzenledi.

Saldırılarda 2'si çocuk 3 kişi öldü, 20'si yaralandı. Yaralıların, semtteki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

DUMA'DA BOMBALI SALDIRI

Sivil savunma yetkilileri ayrıca rejime ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının başkentin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde de sivillerin bulunduğu bir bölgeyi yoğun şekilde bombaladığını bildirdi.

Yakıcı napalm bombalarının kullanıldığı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade eden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin bombardıman sonucu çıkan yangınları söndürmeye çalıştığını aktardı.

Esed güçlerinin, Haresta'da bir anaokuluna dün düzenlediği saldırıda 8 çocuk yaşamını yitirmiş 15 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin yoğun bombardımana ve kanlı saldırılara maruz kalan bölgelerinden Duma'da rejime ait savaş uçaklarının, 16 Ağustos 2015'te bir pazar yerini bombalaması sonucu 115 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı.