  1. Vefasız yıldız!

Avrupa'dan ihraç edilen 'cülere para yardımı

, skandal bir kararla Türkiye'de görevden alınan 'cü hakim ve savcılar için yardım fonu oluşturdu. İsviçre ve Almanya'daki hakimler savcılar dernekleri de bu fonda yer alacağını açıkladı.

Avrupadan ihraç edilen FETÖcülere para yardımı
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de OHAL kapsamında 'yle ilişkili oldukları gerekçesiyle görevden alınan hakim, savcı ve ailelerine (AYB) destek olacağını açıkladı.

İsviçre Hakimler ve Savcılar Derneği de skandal karara destek çıkarak, FETÖ'cü hukukçular için oluşturulacak olan yardım fonuna katılacaklarını duyurdu.

Derneğin üyesi Thomas Stadelmann, "Bizim yapacağımız küçük miktardaki maddi yardımın aileleri biraz olsun rahatlatacağına inanıyoruz, bu konuda bize bazı müracaatlar oldu" diye konuştu.

Alman Hakimler ve Savcılar Derneği'nin de 10 bin Euro katkıda bulunacağı, başka derneklerin üyelerinin de yardım toplamaya başladıkları öğrenildi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 09:53
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

işte Avrupa denen tek dişi kalmış canavar ulen göçmenlere kampantya açsana onlar zaten fetö den maaş alıyor kimi kandırıyorsun

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evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 11:35
d&#252;r&#252;st dürüst

ABD veAB nin pisliklerine çocukken bile inanmazdım,inanmak için bahane arayanlara sormak lazım ne beklentiniz var diye.Dürüst cevap veren bir tane çıkmaz.

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evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 11:33
CANIM T&#220;RKİYEM CANIM TÜRKİYEM

ŞAŞIRDIK MI ? HAYIR ! SAFLAR BELLİ OLUYOR.HERKES SEVDİĞİYLE BERABERDİR.TÜRKİYE DÜŞMANLARI FETÖCÜLER, TERÖRİSTLER HAÇLILARIN SAFINDA. ORTADOĞUDAKİ AFRİKADAKİ VE TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLAR, MÜSLÜMANLAR, VATANSEVERLER YÜCE MİLLETİNİN VE DEVLETİNİN YANINDA. HAKKIN SAFINDA.

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evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 11:28
ozan ozan

Aahatan dilerim bu vatan hainlerine yaptığınız yardımlara muhtaç duruma düşün inşallah.

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evet2
hayır0
cevapla 07.11.2016 11:05
FatihSultan23 FatihSultan23

Pis şerefsiz AB sizler terörist seven Birliğisiniz, Şerefsizler Suriye deki Mazlum insanları katledip Yurdundan et barınmaları için kapını açma, yardım etme terörist duyunca kol kanat ver, siz İnsanlık nedir bilmezsiniz siz bir defa Tarihinizden beri aşağılık yaratıklarsınız.

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evet9
hayır0
cevapla 07.11.2016 10:18
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