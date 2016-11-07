Avrupa Yargıçlar Birliği, skandal bir kararla Türkiye'de görevden alınan FETÖ'cü hakim ve savcılar için yardım fonu oluşturdu. İsviçre ve Almanya'daki hakimler savcılar dernekleri de bu fonda yer alacağını açıkladı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de OHAL kapsamında FETÖ'yle ilişkili oldukları gerekçesiyle görevden alınan hakim, savcı ve ailelerine Avrupa Yargıçlar Birliği (AYB) destek olacağını açıkladı.
İsviçre Hakimler ve Savcılar Derneği de skandal karara destek çıkarak, FETÖ'cü hukukçular için oluşturulacak olan yardım fonuna katılacaklarını duyurdu.
Derneğin üyesi Thomas Stadelmann, "Bizim yapacağımız küçük miktardaki maddi yardımın aileleri biraz olsun rahatlatacağına inanıyoruz, bu konuda bize bazı müracaatlar oldu" diye konuştu.
Alman Hakimler ve Savcılar Derneği'nin de 10 bin Euro katkıda bulunacağı, başka derneklerin üyelerinin de yardım toplamaya başladıkları öğrenildi.
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işte Avrupa denen tek dişi kalmış canavar ulen göçmenlere kampantya açsana onlar zaten fetö den maaş alıyor kimi kandırıyorsun
ABD veAB nin pisliklerine çocukken bile inanmazdım,inanmak için bahane arayanlara sormak lazım ne beklentiniz var diye.Dürüst cevap veren bir tane çıkmaz.
ŞAŞIRDIK MI ? HAYIR ! SAFLAR BELLİ OLUYOR.HERKES SEVDİĞİYLE BERABERDİR.TÜRKİYE DÜŞMANLARI FETÖCÜLER, TERÖRİSTLER HAÇLILARIN SAFINDA. ORTADOĞUDAKİ AFRİKADAKİ VE TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLAR, MÜSLÜMANLAR, VATANSEVERLER YÜCE MİLLETİNİN VE DEVLETİNİN YANINDA. HAKKIN SAFINDA.
Aahatan dilerim bu vatan hainlerine yaptığınız yardımlara muhtaç duruma düşün inşallah.
Pis şerefsiz AB sizler terörist seven Birliğisiniz, Şerefsizler Suriye deki Mazlum insanları katledip Yurdundan et barınmaları için kapını açma, yardım etme terörist duyunca kol kanat ver, siz İnsanlık nedir bilmezsiniz siz bir defa Tarihinizden beri aşağılık yaratıklarsınız.
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