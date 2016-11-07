Almanya'nın Stuttgart kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Feuerbach Camisi'ne yanıcı madde atmak suçundan yargılanan terör örgütü PKK yandaşı kişi, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Stuttgart Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, PKK yandaşı olduğu belirlenen kişinin boyunun, mahkemeye delil olarak sunulan videodaki görüntüye uymadığı belirtildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının da verdikleri ilk ifadelerden döndükleri ya da çelişkiye düştükleri, bu nedenle mahkemenin sanığın beraatine karar verdiği kaydedildi.

Stuttgart kentinde 15 Aralık 2015 tarihinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Feuerbach Camisi'ne molotofkokteylleri atılmış, çıkan yangında caminin kitap satış bölümünde ve çevredeki bazı bürolarda yaklaşık 100 bin avroluk hasar meydana gelmişti.