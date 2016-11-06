Son kaleye girildi!

Koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un temizlenmesi için operasyon başlattı. Kısa sürede ilerleme kaydedilen operasyonla dün kanlı örgütün son kalesi de elinden alındı. Koalisyon güçleri, Musul'un güneydoğusunda bulunan Hammam el-Alil'e üç koldan girmeye başladı.