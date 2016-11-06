'Seçimi Trump kazanırsa gelişmekte olan ülkeler olumsuz etkilenir'

Analistler, 8 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanması durumunda Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerin olumsuz etkilenebileceğini ve böyle bir sonucun risk oluşturabileceğini belirtti.

Tüm dünyada gözler, ABD başkanlık ve kongre seçimlerine odaklandı. 2 gün sonra sandık başına gidecek Amerikalılar, hem ülkenin yeni liderini hem de yeni kongre üyelerini belirleyecek. ABD'nin iç ve dış politikaları açısından büyük önem taşıyan seçimlerin küresel ekonomiye etkileri de merakla bekleniyor.

ABD'de başkanlık için yarışacak Demokrat Hillary Clinton'ın ekonomi politikaları genel olarak Obama yönetiminin devamı niteliğini taşırken, Cumhuriyetçi Trump ise popülist söylemleriyle dikkati çekiyor. Küresel piyasalarda seçim sonuçlarının finansal piyasaları etkileyeceğine ilişkin endişeler yer alırken, gelişmekte olan piyasalara yönelik olası etkiler de tartışılmaya devam ediyor.

Analistler, seçimleri Donald Trump'ın kazanması durumunda Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerin bundan olumsuz etkilenebileceğini ve böyle bir sonucun risk oluşturabileceğini belirtiyor.

"TRUMP TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EN BÜYÜK RİSKLERDEN BİR TANESİ"

Berenberg Türkiye Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya ekonomisi için en büyük risklerden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Trump'ın ne yapacağı belli olmayan bir aday olduğunu vurgulayan Hungerland, özellikle uygulamak istediği dış politikanın yatırımcılar için belirsizlik oluşturabileceğini anlattı.

Wolf-Fabian Hungerland, Trump'ın ABD Başkanı olması durumunda gelişmekte olan piyasalarda da belirsizliğin hakim olabileceğini belirtti.

Hungerland, Trump'ın başkan olmasının Türkiye için iyi bir sonuç olmayacağı öngörüsünde bulundu.

"TRUMP'IN KAZANMASI DURUMUNDA BÜTÜN GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Cristian Maggio, Trump'ın kazanması durumunda bütün gelişmekte olan piyasaların olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Trump'ın kazanması sonrasında gelişmekte olan para birimlerinin ve hisse senetlerinin değer kaybedebileceğini ifade eden Maggio, Türkiye piyasasının da bu etkilenen grup içerisinde olabileceğini aktardı.

Maggio, Meksika gibi ülkelerin böyle bir sonuçtan en fazla etkilenebileceğine dikkati çekerek,Clinton'ın kazanması durumunda ise TL'nin kısa süre de olsa güçlenebileceğini dile getirdi.

Maggio, "Aslında hangisi kazanırsa kazansın uzun vadede kayda değer bir fark olmayacak. Hatta Clinton'ın kazanması gelişmekte olan piyasalar için önemli olan emtialar üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir" ifadelerini kullandı.