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başladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu , 'nin desteğiyle na başladı.

ABD-PYD ile birlikte operasyon başlattı

destekli "Suriye Demokratik Güçleri", terör örgütü DEAŞ'in defakto başkenti Suriye'nin Rakka kentine operasyon başlatıldığını açıkladı.

DEAŞ'in kontrolünde bulunan Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyindeki Ayn İsa'da basın toplantısı düzenleyen "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) Rakka'ya operasyon başlatıldığını açıkladı. SDG'nin açıklamasında operasyona "Fırat'ın Gazabı" adı verildiği ifade edilirken ABD'nin de havadan koruma desteği sağlayacağı bildirildi.

Arap, Kürt, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerden oluşan SDG'nin na terör örgütü YPG'nin de katılacağı açıklandı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 14:24
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