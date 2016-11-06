ABD destekli "Suriye Demokratik Güçleri", terör örgütü DEAŞ'in defakto başkenti Suriye'nin Rakka kentine operasyon başlatıldığını açıkladı.
DEAŞ'in kontrolünde bulunan Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyindeki Ayn İsa'da basın toplantısı düzenleyen "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) Rakka'ya operasyon başlatıldığını açıkladı. SDG'nin açıklamasında operasyona "Fırat'ın Gazabı" adı verildiği ifade edilirken ABD'nin de havadan koruma desteği sağlayacağı bildirildi.
Arap, Kürt, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerden oluşan SDG'nin Rakka operasyonuna terör örgütü YPG'nin de katılacağı açıklandı.
Rakka operasyonu başladı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, ABD'nin desteğiyle Rakka operasyonuna başladı.
ABD destekli "Suriye Demokratik Güçleri", terör örgütü DEAŞ'in defakto başkenti Suriye'nin Rakka kentine operasyon başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: PYD , ABD , Rakka operasyonu
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