Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'lilere yönelik operasyonu bahane eden terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenledikleri yürüyüşte, bazı göstericiler 2 Türk vatandaşına fiziki saldırıda bulundu.

Olayla ilgili olarak AA muhabirine bilgi veren mağdurlardan, İngiltere'de İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören Ceylan Nas (25), nişanlısı Burak Taş (28) ile kendisini darbeden saldırganlarla ilgili olarak İngiliz polisine yaptıkları şikayetin kabul edilmediğini söyledi.

HEM DARP ETTİLER HEM DE DAEŞ MİLİTANI DİYE SUÇLADILAR

Türkiye karşıtı pankartlar taşıyıp slogan atan grupla Oxford Circus metro istasyonundan çıkınca karşılaştıklarını anlatan Nas, şunları kaydetti:

"Islık sesleri ve sloganlar vardı. Nişanlımla birlikte ne olduğunu yakından görmek için oraya yöneldik. Çevredekiler ellerinde telefonlarıya, bir gösteriyi görüntülüyorlardı. Biz de telefonumuzla görüntü çekmeye başladık. O sırada siyah kapüşonlu birisi bize yönelip görüntü çekmemizi engellemeye çalıştı."

Söz konusu göstericiye kendilerini engellemeye hakkı olmadığını söylediklerini ancak başka göstericilerin de araya girerek kendilerini ırkçılıkla ve DEAŞ militanı olmakla suçladığını anlatan Nas, bir kişinin de kendilerini darbetmekle tehdit ettiğini aktardı.

Göstericilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alan hakaret içerikli sloganlar attığını, kendilerine de "faşist" dediğini aktaran Nas, bunun üzerine göstericilere sözle karşılık verdiklerini söyledi.

İNGİLİZ POLİSİ ŞİKAYETİ KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine bir göstericinin nişanlısına saldırdığını anlatan Nas, şunları aktardı:

"Nişanlım ile saldırganın arasına girdim. Polis de ayırır diye düşündüm. Ancak öyle olmadı. Arkadan nişanlımın üzerine 4 kişi daha saldırdı. Nişanlımı yakındaki bir mağazanın içine sürükleyip, yürüyen merdivenlerin önünde sıkıştırdılar ve darbettiler. Polis sadece mağazanın kapısını kapatıp bizi yarım saat kadar içeride tuttu. Sonra arka kapıdan çıkarıp bir taksiye bindirdiler."

Olayın ardından polise saldırganlarla ilgili şikayette bulunmak istediklerini anlatan Nas, "Polis bir şey yapamayacağını, göstericilerin demokratik haklarını kullandıklarını ve hükümetin izniyle hareket ettiklerini söyledi. Darp izlerinin tespiti için sağlık kontrolünden bile geçirmediler." diye konuştu.

Saldırganlarla nişanlısının arasında kaldığından, kendisinin de darbedildiğini anlatan Ceylan Nas, kolunun incindiğini ve hareket etmekte güçlük çektiğini kaydetti.

PKK PAÇAVRALARIYLA TERÖR ESTİRDİLER

Nas, göstericilerin kendisini başörtülü olduğu için hedef aldıklarını düşündüğünü ifade etti.

Burak Taş'ın cep telefonuyla çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler arasından çıkan bir kişi ile yaşanan sözlü tartışma yer alıyor. Çevredeki bazı kişilerin ve bazı polislerin araya girdiği görülen görüntüler, fiziki saldırının başlamasıyla Taş'ın cep telefonun cebine koyması nedeniyle kararıyor. Kaydedilen videoda, darp anındaki fiziki mücadelenin sesleri duyuluyor.

Terör örgütü PKK sempatizanları önceki gün Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde düzenledikleri protestoda da elçiliğe taş ve yumurtalarla saldırmıştı. Olay sırasında, başına isabet eden bir cisim nedeniyle bir İngiliz polisi de hafif şeklinde yaralanmıştı.