Kuş beyinliler

Küresel lobi, Türkiye'nin terörle mücadelesini bile hedef aldı. Terör destekçisi HDP'lilere yönelik operasyon, Batı'ya battı! Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, bölücülük yaptı. HDP'li vekiller haklarında açılan soruşturmalar kapsamında ifade verme zahmetinde bulunmadı. 12'si gözaltına alındı.



HALKI KIŞKIRTMAKLA SUÇLADI

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında bulunduğu 9 HDP'li tutuklandı. Bu gelişme ABD ve Avrupa'yı şoka uğrattı. En çok Almanya ne yapacağını şaşırdı. Alman medyasından Cumhurbaşkanına kadar herkes PKK destekçisi HDP'lilerin tutuklanmasına dayanamadı! Alman savcısı ise şaşırdı. HDP operasyonunu bahane edip "Türkiye Facebook'a erişimi kısıtladı. Facebook da buna ses çıkarmadı" yalanına sarıldı. Bu nedenle savcı Facebook kurucusu Mark Zuckerberg hakkında "halkı kışkırtmaktan" soruşturma açtı.



TÜRKLER'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Alman yayın organı Deutsche Welle de kanlı terör örgütü ile uzantılarına sahip çıkmak için tüm imkanlarını kullandı. Gazete, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın ünlü "mavi kuşu"na umut bağladı. Türkiye'deki internet erişimini diline doladı. Twitter'ın "mavi kuşu" Türk bayrağı önünde, bir cep telefonu ekranında hapishaneye atılırken anlatıldı! Bu hain tasvir başta Almanya'daki gurbetçiler olmak üzere Türk Milleti'ni çileden çıkardı. Yalanlara İngiltere de katıldı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e bağlı olan BBC "Beş soruda: Whatsapp, Twitter, Facebook Türkiye'de Neden Kullanılamıyor?" köşesi açtı.







HDP'NİN YENİ MECLİSİ

Almanya siyasi olarak da HDP'yi bağrına bastı. Alman eyalet meclislerinde HDP pankartları açıldı. Diyarbakır'daki saldırıyı kınamayan Almanlar, HDP için her türlü desteği sağladı! Bunun son örneği Eisenberg'de yaşandı. Eisenberg Eyalet Meclisi'nde bulunan vekiller HDP logosunun yer aldığı pankartlar açıp tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ lehinde sloganlar attı.



