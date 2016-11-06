İtalya Başbakanı Matteo Renzi liderliğindeki koalisyon iktidarının hazırladığı, yasama biçiminde köklü değişiklikler öngören anayasa reformu için yapılacak referanduma bir aydan az süre kala ülkede iç Gündem bu maddeyle ısınmaya başladı.

Başbakan Renzi'nin, Floransa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı Leopolda Forumu'nun bu yıl yapılan 7'ncisi, kentin meydan ve sokaklarında protesto edildi.





GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Adını organizasyona ev sahipliği yapılan tarihi istasyondan alan forumun ikinci günü, ülkede 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek anayasa referandumunun gölgesinde kaldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, gün içinde referandum ve forum karşıtı grup ile polis arasında şehrin ana arterlerinden Cavour Caddesi ve San Marco Meydanı yakınlarında 3 sıcak temas yaşandı.





POLİS, BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE ETTİ

Meşale, şişe ve ses bombası atan göstericilere polis, biber gazı ve coplu müdahaleyle karşılık verirken, arbedede aralarında 12 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.









BELEDİYE BAŞKANI GÖSTERİCİLERİ 'ANARŞİST' OLARAK NİTELEDİ

Göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki olaylara forumdaki konuşmasında değinen Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, "anarşist" olarak nitelediği göstericilere sert çıkarak, "Protesto etmek bir haktır ancak bir şehri mahvetmek alçaklıktır. Bir mukayese yapmak tamam ama benim şehrimde ve demokratik bir ülkede şiddet kabul edilemez." dedi.



