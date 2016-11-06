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'te cami ve Türk derneğine alçak saldırı

'te bir cami ile bünyesindeki ne taşlı saldırı yapıldı.

İsveçte cami ve Türk derneğine alçak saldırı

Başkent Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ile bünyesindeki ne gece kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu.

Cami ve dernek lokalinin camlarının kırıldığı saldırıda, binada kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

polisi, saldırganların belirlenmesine yönelik inceleme başlattı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 19:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MILCHMANN MILCHMANN

ISVEC DENILEN TERÖRIST BESLEYEN AVRUPANIN ÜLKESI ARTIK TERÖRISTLERIN EMRINDE TERÖRIST NE DERSE ISVEC PKK DAN SORULUYOR TEBRIKLER ISVEC:

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cevapla 06.11.2016 19:42
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