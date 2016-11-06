Başkent Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Camisi ile bünyesindeki Türk Kültür Derneğine gece kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu.
Cami ve dernek lokalinin camlarının kırıldığı saldırıda, binada kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.
İsveç polisi, saldırganların belirlenmesine yönelik inceleme başlattı.
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ISVEC DENILEN TERÖRIST BESLEYEN AVRUPANIN ÜLKESI ARTIK TERÖRISTLERIN EMRINDE TERÖRIST NE DERSE ISVEC PKK DAN SORULUYOR TEBRIKLER ISVEC:
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